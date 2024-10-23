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15:56, 23 октября 2024Силовые структуры

Россиянин открыл огонь по матери из охотничьего карабина

В Ставропольском крае мужчина застрелил мать и попытался свести счеты с жизнью

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ставропольском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, который открыл огонь по матери из охотничьего карабина. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, ночью 21 октября мужчина поссорился с родственницей, а затем выпустил в нее несколько пуль. Женщина получила летальные ранения. Ее сын вызвал полицию и сообщил о двух жертвах стрельбы. После этого была попытка суицида. Прибывшие на место полицейские отправили стрелка с огнестрельным ранением в больницу. Сейчас он находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли оружие. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Бурятии местный житель три раза пытался поджечь частный дом дедушки и бабушки, когда пожилые родственники были внутри.

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