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05:45, 23 октября 2024Россия

Российские военные уничтожили вышку с ретранслятором сигнала под Угледаром

МО: операторы БПЛА уничтожили вышку с ретранслятором сигнала связи под Угледаром

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные уничтожили вышку с ретранслятором сигнала связи под Угледаром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен FPV-дроном. Для доставки снаряда к цели использовался октокоптер, способный поднимать до шести килограммов груза и переносить его на 15-20 километров в глубину обороны солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, было атаковано укрытие украинских военных — его обстреляли из ручного противотанкового гранатомета.

Ранее российские войска уничтожили штаб Государственного бюро расследования (ГБР) Украины, находящийся в подконтрольном Киеву Запорожье. По нему был нанесен удар ракетного комплекса «Искандер». Отмечается, что локация штаба была засекречена.

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      Марина Совина
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