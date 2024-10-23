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03:20, 23 октября 2024Бывший СССР

ВС России ударили «Искандером» по секретному штабу ГБР Украины

Рогов: ВС России уничтожили штаб ГБР Украины в Запорожье

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили штаб Государственного бюро расследования (ГБР) Украины, находящийся в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.

Он уточнил, что удар наносился из ракетного комплекса «Искандер». «Штаб был тайком размещен в здании, которое некоторое время использовалось налоговой инспекцией. Его локация секретилась», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в результате атаки были ликвидированы не менее 15 сотрудников, еще по меньшей мере десять получили ранения. Кроме того, добавил Рогов, российские военные уничтожили более 10 служебных автомобилей. «Этот удар позволит в значительной степени снизить степень взаимодействия спецслужб [Владимира] Зеленского в городе и координацию их действий при проведении военных операций», — подытожил он.

Ранее российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в Харьковской области.

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      Марина Совина
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