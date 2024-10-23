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15:48, 23 октября 2024Спорт

Российский фристайлист рассказал о неприязни к футболистам

Российский фристайлист Ридзик рассказал о неприязни к футболистам

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Двукратный призер Олимпийских игр в ски-кроссе Сергей Ридзик заявил о неприязни к футболистам. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Вообще ненавижу футбол. На дух не переношу, ни футбол, ни футболистов», — заявил Ридзик. Он добавил, что может поиграть в настольный теннис, боулинг или бильярд.

Ридзик отметил, что сейчас не очень внимательно следит за фристайлом. «Наших спортсменов не допускают же к международным стартам, а я всегда больше следил за своими», — отметил россиянин.

Ридзик взял бронзу на Играх 2018 и 2022 годов. 31-летний спортсмен завершил профессиональную карьеру.

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      Алексей Гусев
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