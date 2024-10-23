Российского футбольного судью захотели дисквалифицировать за хвальбу самого себя

РФС может дисквалифицировать судью Безбородова за хвалебные сообщения

Дисциплинарная комиссия судейского комитета рассмотрит хвалебные сообщения в социальных сетях, которые могут принадлежать арбитру Российской премьер-лиги (РПЛ) Владиславу Безбородову. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Российский футбольный союз (РФС).

В РФС заявили, что осведомлены о скриншотах с цитатами. На них, предположительно, Безбородов говорит, что «один остался, который умеет судить». Отмечается, что судью могут дисквалифицировать.

В 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) РПЛ 51‑летний Безбородов обслуживал матч между грозненским «Ахматом» и воронежским «Факелом», который завершился победой гостей со счетом 3:2. После матча «Факел» обратился в Экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) по поводу решения судьи не назначать пенальти в ворота «Ахмата».

Безбородов начал судейскую карьеру в 2001 году. Он обслуживает матчи РПЛ с 2007 года.