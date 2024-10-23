Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
2:0
Завершен
Химки
Fonbet Кубок России|Группа B. 6-й тур
Акрон
0:1
1-й тайм
live
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа D. 6-й тур
Ростов
1:1
1-й тайм
live
Локомотив М
Fonbet Кубок России|Группа B. 6-й тур
Краснодар
Сегодня
21:15 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Fonbet Кубок России|Группа C. 6-й тур
РБ Лейпциг
Сегодня
22:00 (Мск)
Ливерпуль
Лига чемпионов|Общий этап. 3-й тур
Барселона
Сегодня
22:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|Общий этап. 3-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Спарта П
Лига чемпионов|Общий этап. 3-й тур
Янг Бойз
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|Общий этап. 3-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:30 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ — регулярный чемпионат
19:30, 23 октября 2024Спорт

Российского футбольного судью захотели дисквалифицировать за хвальбу самого себя

РФС может дисквалифицировать судью Безбородова за хвалебные сообщения

Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

Дисциплинарная комиссия судейского комитета рассмотрит хвалебные сообщения в социальных сетях, которые могут принадлежать арбитру Российской премьер-лиги (РПЛ) Владиславу Безбородову. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Российский футбольный союз (РФС).

В РФС заявили, что осведомлены о скриншотах с цитатами. На них, предположительно, Безбородов говорит, что «один остался, который умеет судить». Отмечается, что судью могут дисквалифицировать.

В 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) РПЛ 51‑летний Безбородов обслуживал матч между грозненским «Ахматом» и воронежским «Факелом», который завершился победой гостей со счетом 3:2. После матча «Факел» обратился в Экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) по поводу решения судьи не назначать пенальти в ворота «Ахмата».

Безбородов начал судейскую карьеру в 2001 году. Он обслуживает матчи РПЛ с 2007 года.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В Турции совершен теракт. Трое с автоматами напали на офис производителя военных самолетов и беспилотников

      Лукашенко ответил на вопрос об участии КНДР или Белоруссии в украинском конфликте

      Погоню за украинским безэкипажным катером в Черном море сняли на видео

      Норвегия разработает новый радар для NASAMS

      Лукашенко оценил возможность применения Путиным ядерного оружия в Белоруссии

      Украина заявила о 12 тысячах отправленных в Россию северокорейских военных

      Полицейские нашли схрон с оружием и боеприпасами около санатория в ЛНР

      Путину показали «купюру БРИКС». Набиуллиной она не понравилась

      Шеф Пентагона высказался о поставках Украине ракет большой дальности

      43-летняя Кристина Агилера в облегающем платье похвасталась фигурой после похудения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше