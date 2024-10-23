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13:15, 23 октября 2024Россия

В России увидели сигнал в словах Зеленского о первом шаге к деэскалации

Депутат Колесник увидел сигнал слабости в словах Зеленского о шаге к деэскалации

Фото: Yves Herman / Reuters

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник увидел в словах президента Украины Владимира Зеленского о первом шаге к деэскалации сигнал об ослабевании украинского лидера. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский заявил о том, что первым шагом к завершению «горячей фазы» конфликта может стать взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Колесник отметил, что заключение договоренностей по взаимному прекращению ударов по энергетической системе Украины и России не взаимовыгодно. «Это выгодно только Украине, потому что у них все объекты энергетической инфраструктуры находятся на грани исчезновения, ему (Зеленскому — прим. «Ленты.ру») просто нужно время, чтобы все это восстановить», — сказал депутат.

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Желание перемирия не прослеживается в высказываниях Зеленского по поводу приезда генсека ООН Антониу Гутерриша в Казань на саммит БРИКС, полагает Колесник.

«Он воспринял это с жутким негативом, хотя как раз там что-то можно было бы обсудить в присутствии половины мира. Вместо этого он выдвигает условия, которые выгодны ему. Понятно, что там почти нет инфраструктуры энергетической. А давайте, говорит, взаимно прекратим удары. Это просто глупость и безысходность. Вообще, это сигнал — ослабел», — поделился парламентарий.

22 октября МИД Украины осудил решение Гутерриша посетить Казань для участия в саммите БРИКС. Там также возмутились предшествующим отказом генсека приехать на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии, который созвала Украина.

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