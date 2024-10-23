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22:18, 23 октября 2024Интернет и СМИ

Симоньян выступила против налога на бездетность

Симоньян: налог на бездетность — это отвратительно

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала идею налога на бездетность отвратительной. Об этом она заявила в интервью телеканалу НТВ.

«Налог на бездетность — это отвратительно, потому что многие люди бездетны не по своей вине. А как и кто будет отличать? Я знаю огромное количество людей, которые хотят иметь детей и не могут», — выступила Симоньян против налога.

Ранее председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин отметил, что, прежде чем выдвигать какую-либо резонансную инициативу, депутатам следует проработать проект в профильном комитете, обсудить идею с правительством и, главное, посоветоваться с избирателями.

До того депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев предложил ввести налог на бездетность, что повлекло за собой череду обсуждений.

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      Евгений Силаев
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