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15:01, 15 октября 2024Россия

Депутатов Госдумы призвали думать головой

Спикер ГД Володин о резонансных инициативах депутатов: думать надо головой

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Прежде чем озвучивать какую-либо инициативу в Telegram-канале или в комментарии СМИ, депутатам нужно думать головой. К этому парламентариев призвал спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин, его слова приводятся на сайте ГД.

По словам Володина, прежде чем выдвигать какую-либо резонансную инициативу, депутатам следует проработать проект в профильном комитете и обсудить идею с правительством. «И, конечно, надо в первую очередь оттолкнуться от позиции наших избирателей: как они относятся. С экспертами надо проработать», — подчеркнул парламентарий.

Какие именно инициативы парламентариев имел в виду Володин, не уточняется.

В последнее время в Госдуме предлагали ввести налог на бездетность, начали разрабатывать проект закона о запрете квадробинга, а также прорабатывают запрет пропаганды «идеологии чайлдфри».

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