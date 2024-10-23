Следствие по делу о хищениях при реставрации монастыря на Соловках продлили до февраля

Следствие по делу о хищениях на Соловках продлили до февраля 2025 года

Срок предварительного следствия по уголовному делу о хищении 19 миллионов рублей при реставрации Соловецкого монастыря продлен до февраля 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что срок предварительного следствия по настоящему уголовному делу неоднократно продлевался в установленном законом порядке.

Одним из фигурантов дела является экстрадированный из Камбоджи в Россию Сергей Волков. По данным ведомства, с 2011 по 2016 год мужчина с сообщником похитили деньги, выделенные Министерством культуры России. Обвиняемый руководил одной из фирм-подрядчиков, с которой чиновники заключали госконтракты по историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия на Соловках. Экспертиза была нужна для последующих реставрационных работ.

Подельники предоставляли подложные акты приемки и оплаты результатов работ в Министерство культуры. В 2018 году из-за этого было возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. В 2019 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Волкова.

В 2020 году во исполнения Генпрокуратуры РФ был организован международный розыск обвиняемого. Правоохранители выяснили, что он находится в Камбоджи. Там его задержали местные силовики. 17 мая 2024 года в аэропорту города Пномпень фигуранта передали представителям российской полиции для доставки в Москву.