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17:30, 23 октября 2024Силовые структуры

Следствие потребовало ареста второго фигуранта дела о мошенничестве в отношении Долиной

В суд поступило ходатайство об аресте еще одного фигуранта по делу Долиной

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В суд поступило ходатайство об аресте еще одного фигуранта по делу о мошенничестве в отношении российской певицы Ларисы Долиной. Об этом в среду, 23 октября, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Следователи направили ходатайство об избрании меры пресечения второму фигуранту по делу о мошеннических действиях в Таганский районный суд. В ближайшее время требование об аресте подозреваемого Дмитрия Леонтьева будет рассмотрено.

Второго фигуранта дела о мошенничестве с квартирой Долиной задержали 22 октября. Именно он получил от певицы три миллиона рублей. 30 тысяч из этой суммы он оставил себе.

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      Владимир Седов
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