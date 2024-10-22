Второго фигуранта дела о мошенничестве с квартирой Долиной задержали

Задержан второй фигурант дела о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной

Правоохранители задержали второго фигуранта дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, задержанный — 43-летний житель Йошкар-Олы. Именно он получил от певицы три миллиона рублей. 30 тысяч из этой суммы он оставил себе.

Вскоре решится вопрос об аресте мужчины.

Ранее Таганский суд Москвы продлил срок ареста курьеру Анжеле Цырульниковой, которая получила деньги российской исполнительницы.

В середине августа мошенники обманули Долину на 180 миллионов рублей и лишили квартиры. Следствие считает, что аферисты звонили артистке с Украины. Также выяснилось, что в сделке было задействовано риелторское агентство «Львов эстейт», представители которого не знали о преступных намерениях «представителей» певицы.