Заявление о подорожании проезда в Курской области до 1650 рублей оказалось фейком

Проукраинский канал «Полуавтобия» и журналист Александр Невзоров (включен в реестр иностранных агентов, вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением) заявили в Telegram, что перевозчики в Курской области якобы резко повысили стоимость проезда и стали отказываться возить участников спецоперации на Украине. Это сообщение оказалось фейком.

«Перевозчики решили нажиться на переселенцах, требуя 1650 рублей за поездку, которая раньше стоила 400 рублей. Еще ироничнее, что они отказываются брать участников СВО», — говорится в посте Невзорова. К публикации прикреплена фотография расписания автобуса, идущего по маршруту Курск — Ивановское, с соответствующими данными о стоимости проезда и предполагаемом ограничении для участников СВО.

В действительности снимок, опубликованный в проукраинских каналах, был подвергнут фотошопу. Оригинальный кадр в середине октября выложили в группе «Типичный Рыльск» во «ВКонтакте». На нем не указано, что стоимость проезда составляет 1650 рублей, также не написано, что участников СВО данный маршрут не обслуживает.

Невзоров неоднократно публиковал недостоверную информацию. В частности, он распространял сообщения о произошедшем на Гусиноозерской ГРЭС взрыве, что опровергли власти Бурятии. Кроме того, он писал, что на острове Сахалин и во Владивостоке жители якобы массово поддержали оппозиционную акцию на избирательных участках. Однако эта информация не нашла подтверждения.

Утверждения о повышении проезда в Курской области до 1650 рублей и запрета на поездку для участников СВО не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».