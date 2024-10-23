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12:43, 23 октября 2024Мир

Стало известно об автомобильных предпочтениях Си Цзиньпина на БРИКС

Си Цзиньпин предпочел лимузин Hongqi для поездок по Казани

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин предпочел китайский лимузин Hongqi для поездок по Казани, куда он прибыл на саммит межгосударственного объединения БРИКС, который проходит с 22 по 24 октября. Об этом стало известно РИА Новости.

Китайского лидера в аэропорту встречал автомобиль Hongqi, и на нем же он приехал на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Другие иностранные гости саммита, в частности, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент Нового банка развития Дилма Роуссефф предпочли автомобиль российского производства Aurus для поездок по Казани.

Ранее агентство Синьхуа сообщило, что российский истребитель сопроводил борт Си Цзиньпина около Казани.

Также у китайского лидера и индийского премьер-министра Нарендры Моди запланирована первая двусторонняя встреча с 2022 года, которая пройдет 23 октября.

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      Дарья Устьянцева
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