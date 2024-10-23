Стало известно об автомобильных предпочтениях Си Цзиньпина на БРИКС

Си Цзиньпин предпочел лимузин Hongqi для поездок по Казани

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин предпочел китайский лимузин Hongqi для поездок по Казани, куда он прибыл на саммит межгосударственного объединения БРИКС, который проходит с 22 по 24 октября. Об этом стало известно РИА Новости.

Китайского лидера в аэропорту встречал автомобиль Hongqi, и на нем же он приехал на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Другие иностранные гости саммита, в частности, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент Нового банка развития Дилма Роуссефф предпочли автомобиль российского производства Aurus для поездок по Казани.

Ранее агентство Синьхуа сообщило, что российский истребитель сопроводил борт Си Цзиньпина около Казани.

Также у китайского лидера и индийского премьер-министра Нарендры Моди запланирована первая двусторонняя встреча с 2022 года, которая пройдет 23 октября.