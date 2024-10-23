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16:47, 23 октября 2024Бывший СССР

Стояногло усомнился в законности референдума о вступлении Молдавии в ЕС

Стояногло: результат референдума о вступлении Молдавии в ЕС спорен

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло усомнился в законности прошедшего одновременно с выборами референдума о вступлении республики в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, результат референдума настолько спорен, что вряд ли может быть законным, так как доли процента отделяют позиции одной части общества от другой. Он добавил, что дальнейшее продвижение этого результата усилит раскол и поднимет градус противостояния внутри молдавского общества. Политик заключил, что этот референдум был «циничной пиар-акцией по спасению рейтинга» президента Молдавии Майи Санду,

Ранее бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев призвал пересчитать голоса на выборах и референдуме. Он также призвал отправить в отставку состав ЦИК республики из-за того, что там работают представители «одной партии».

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