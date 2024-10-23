Суд арестовал второго фигуранта по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной

В Москве арестовали еще одного фигуранта по делу о квартире Ларисы Долиной

В Москве суд арестовал еще одного фигуранта по делу о мошенничестве с квартирой российской эстрадной певицы Ларисы Долиной. Об этом в среду, 23 октября, сообщает ТАСС.

Таганский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил подозреваемого в особо крупном мошенничестве в СИЗО до 22 декабря. Речь о 43-летнем жителе Йошкар-Олы Дмитрии Леонтьеве. Именно он получил от певицы три миллиона рублей. 30 тысяч из этой суммы он оставил себе.

Сотрудники правоохранительных органов задержали второго фигуранта по уголовного делу 22 октября. Ранее суд продлил арест курьеру Анжеле Цырульниковой.

Аферисты обманули Ларису Долину на 180 миллионов рублей и лишили квартиры в середине августа. Следствие считает, что аферисты звонили артистке с Украины.