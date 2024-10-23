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08:19, 23 октября 2024Силовые структуры

Суд продлил арест фигуранту дела о хищении при реставрации на Соловках

Суд продлил арест мужчине, обвиняемому в хищении при реставрации на Соловках

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В Москве суд продлил срок содержания под стражей россиянину Сергею Волкову, обвиняемому в хищении 19 миллионов рублей при реставрации Соловецкого монастыря. Об этом сообщает РИА Новости.

Волков будет находиться в СИЗО до 17 января 2025 года.

По данным ведомства, с 2011 по 2016 год мужчина с сообщником похитили деньги, выделенные Министерством культуры России. Обвиняемый руководил одной из фирм-подрядчиков, с которой чиновники заключали госконтракты по историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия на Соловках. Экспертиза была нужна для последующих реставрационных работ.

Подельники предоставляли подложные акты приемки и оплаты результатов работ в Министерство культуры. В 2018 году из-за этого было возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. В 2019 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Волкова.

В 2020 году во исполнения Генпрокуратуры РФ был организован международный розыск обвиняемого. Правоохранители выяснили, что он находится в Камбоджи. Там его задержали местные силовики. 17 мая 2024 года в аэропорту города Пномпень фигуранта передали представителям российской полиции для доставки в Москву.

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      Екатерина Кашурникова
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