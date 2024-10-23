Тела погибших в Узбекистане россиян отправят на родину после экспертизы

Узбекистан отправит тела погибших россиян в Москву после судмедэкспертизы

Тело погибшей в гостинице в Ташкенте российской журналистки Инессы Паперной и ее спутника отправят в РФ сразу после завершения судебной экспертизы. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов.

«Тела журналистки и ее спутника будут отправлены в Москву после того, как судебная экспертиза закончит все свои процедуры», — указал Шамсутдинов.

Об отравлении российской журналистки и ее спутника стало известно 22 октября. Согласно предварительной версии, пара отравилась болотным газом, который попал в вентиляционную систему после чистки бассейна.

Также сообщается еще об одном погибшем. По данным Генпрокуратуры, гражданина Узбекистана 1976 года рождения обнаружили без признаков жизни в ванной комнате одного из номеров.

