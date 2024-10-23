Тела погибших в Узбекистане туристов отправят в Россию

Тела погибших в Узбекистане граждан России отправят в РФ после экспертизы

Тела погибших в гостинице в Ташкенте туристов отправят в Россию сразу после завершения судебной экспертизы. Об этом агентству ТАСС рассказал пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов.

«Тела журналистки и ее спутника будут отправлены в Москву после того, как судебная экспертиза закончит все свои процедуры», — сообщил представитель ведомства.

До этого российская журналистка Инесса Паперная отравилась болотным газом во время отпуска в Узбекистане и не выжила. Несчастный случай произошел с россиянкой, работавшей в журнале «Профиль» и внештатным автором в «Ленте.ру», в ташкентском отеле «Караман палас», где она остановилась со своим спутником.

Ранее гражданин Узбекистана отравился болотным газом в отеле. Новые подробности по делу об отравлении двоих россиян привела Генпрокуратура страны.