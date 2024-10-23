Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:24, 23 октября 2024Наука и техника

В древнеегипетском храме восстановили религиозные росписи

В древнеегипетском храме Эсны восстановили религиозные росписи

Фото: University of Tübingen

Египетские и немецкие археологи восстановили росписи и орнаменты в древнеегипетском храме Эсны, расположенном в 60 километрах к югу от Луксора. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Проект реставрации храма осуществляется в рамках египетско-германского сотрудничества под руководством египетского Министерства туризма и древностей. Восстановление храма, начавшееся в 2018 году, направлено на раскрытие оригинальных росписей и архитектурных элементов древнего сооружения.

Реставрация сосредоточена на вестибюле (пронаосе) храма, единственной сохранившейся его части. В течение 1800 лет на территории храма жители разжигали костры, что привело к почернению красочных росписей на стенах и колоннах. Работа команды из 30 египетских реставраторов позволила вернуть цвет астрономическим изображениям на потолке и орнаментам на 18 колоннах внутри здания.

Методология включала тщательную очистку стен и рельефов от сажи и вековых накоплений. Благодаря этой технике реставраторы смогли выявить яркие желтые и красные пигменты, которые доминируют в росписях храма. Открытые краски отличаются от цветовых схем других египетских храмов, таких как храм Дендара, где преобладают белый и светло-голубой цвета.

Особое внимание было уделено деталям изображения царей и богов. Ранее скрытые от глаз из-за слоев сажи декоративные элементы одежды, короны и троны стали видимыми. В одной из сцен, посвященных подношению богине Нейт, были обнаружены четыре расписных лука — символ египетского единства и власти фараона над девятью регионами страны.

В другой сцене реставраторы обнаружили изображение царского фартука с растительными мотивами, символизирующими Верхний и Нижний Египет. Также была выявлена сцена со священной ладьей бога Хнума, которую жрецы выносят из святилища для праздничных процессий. Эти сцены, посвященные ритуалам и подношениям, несут важное религиозное значение.

Завершение реставрации ожидается после зимнего сезона при поддержке нескольких фондов и исследовательских центров.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      В столице Турции совершен теракт

      Алеся Кафельникова раскрыла причину возможного завершения карьеры

      Тренера по фигурному катанию отказались пустить в Россию из-за украинского паспорта

      Звезда «Кадетства» задолжал крупную сумму по алиментам

      В Роскомнадзоре заявили о падении трафика у YouTube

      Орбан заявил о нежелании Венгрии быть марионеткой Евросоюза

      В отношении взятых в плен украинских военных возбудили дело за преступления под Курском

      Популярная блогерша сравнила сдачу на права в России и в США

      Россиянин угодил в оставленную коммунальщиками яму

      В Анкаре ликвидировали двух напавших на объект аэрокосмической компании террористов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше