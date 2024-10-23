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17:44, 23 октября 2024Спорт

Тренера по фигурному катанию отказались пустить в Россию из-за украинского паспорта

Тренера фигуристов Беляеву не пустили в Россию из-за украинского паспорта

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Тренера белорусских фигуристов Виктории Пласконной и Владислава Сытика Татьяну Беляеву отказались пустить в Россию из-за украинского гражданства. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист рассказала, что ее продержали семь часов в аэропорту, после чего объявили о депортации из страны. «Мне было сказано, что до окончания СВО даже не пытайтесь въезжать в Россию, это бесполезно», — заявила она.

Беляева подчеркнула, что ей согласились помочь друзья из России. «Я переживу, но спортсмены в этой ситуации страдают больше всего, а у них сейчас и так сложный период», — подытожила тренер.

Беляева родилась во Львове. Она переехала в Белоруссию в 2005 году для работы. В марте этого года ее подопечные Пласконная и Сытик завоевали серебро в спортивных танцах на льду на «Кубке Дружбы» в Саранске.

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      Анастасия Борисова
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