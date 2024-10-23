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14:28, 23 октября 2024Экономика

Цены на сливочное масло в России поручили стабилизировать

Вице-премьер Патрушев дал поручения по стабилизации цен на сливочное масло в РФ

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев дал поручения по стабилизации цен на сливочное масло в России. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении аппарата вице-президента говорится, что заинтересованным ведомствам был дан ряд поручений.

Ранее производители сливочного масла начали останавливать поставки. Кроме того федеральные торговые сети получали сообщения о росте цен. Например, H&N, бывшее российское подразделение Danone, представляющее бренд «Простоквашино», уведомило об остановке отгрузок масла жирностью 72,5 процента и 82 процента еще 1 сентября. Поводом для такого решения названа «агрессивная инфляция сливок-сырья», которая за восемь месяцев этого года достигла 46 процентов. Масло за тот же период подорожало на 55 процентов. В компании ситуацию объяснили низким уровнем запасов, ростом цен на мировом рынке и небольшим содержанием жира в молоке-сырье.

В Ассоциации компаний розничной торговли отмечают, что закупочные цены с начала года выросли более чем на 31 процент. В Минсельхозе на это говорили, что закупка сливочного масла в дружественных странах будет увеличена.

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      Платон Щукин
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