Цены на сливочное масло в России поручили стабилизировать

Вице-премьер Патрушев дал поручения по стабилизации цен на сливочное масло в РФ

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев дал поручения по стабилизации цен на сливочное масло в России. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении аппарата вице-президента говорится, что заинтересованным ведомствам был дан ряд поручений.

Ранее производители сливочного масла начали останавливать поставки. Кроме того федеральные торговые сети получали сообщения о росте цен. Например, H&N, бывшее российское подразделение Danone, представляющее бренд «Простоквашино», уведомило об остановке отгрузок масла жирностью 72,5 процента и 82 процента еще 1 сентября. Поводом для такого решения названа «агрессивная инфляция сливок-сырья», которая за восемь месяцев этого года достигла 46 процентов. Масло за тот же период подорожало на 55 процентов. В компании ситуацию объяснили низким уровнем запасов, ростом цен на мировом рынке и небольшим содержанием жира в молоке-сырье.

В Ассоциации компаний розничной торговли отмечают, что закупочные цены с начала года выросли более чем на 31 процент. В Минсельхозе на это говорили, что закупка сливочного масла в дружественных странах будет увеличена.