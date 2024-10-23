Мирошник: Украина и Запад используют ЧВК Польши и США для вербовки наемников

Украина и Запад используют для вербовки наемников американские и польские частные военные компании (ЧВК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

Речь идет о ЧВК «Экедеми», «Кьюбик», «Дакхос бенефитс», «Дин корпорейшен», «Форвард обзервейшен групп», «Гиперион сервисис», «Сане оф либерти интернэшнл», «Эй-Эс-Би-Эс Отаго» и «Юропиэн секьюрити экедеми».

Ранее Мирошник заявил, что с февраля 2022 года на Украину прибыли около 15 тысяч наемников из более чем сотни стран. Эта информация основана на данных Министерства обороны России.