Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:45, 23 октября 2024Бывший СССР

Число прибывших на Украину с 2022 года наемников раскрыли

Мирошник: с 2022 года на Украину прибыли 15 тысяч наемников из ста стран

Фото: Thomas Peter / Reuters

С февраля 2022 года на Украину прибыли около 15 тысяч наемников из более чем сотни стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

«С начала СВО на украинскую территорию для участия в боевых действиях против российских военнослужащих прибыли около 15 тысяч наемников из более 100 государств», — указано в материале. Отмечается, что эта информация основана на данных российского Министерства обороны.

До этого прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Грузии Рати Бурдули, который воевал на стороне Украины в качестве наемника. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников раскрыл информацию о том, что наемники из Польши, Франции и Грузии особенно активны в конфликте на Украине. «В последнее время также фиксируем увеличение числа наемников из стран Латинской Америки», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский обратился с предложением к России. Он считает, что оно поможет положить конец горячей фазе конфликта

      В России предложили ответ на использование доходов страны для помощи Украине

      Россиянин побывал в столовой за Полярным кругом и рассказал об обеде за 107 рублей

      Раскрыта обстановка в российском аэропорту после происшествия с самолетом

      Подполье сообщило об открытии Украиной нового крематория в Николаеве

      Российские военные рассказали о британских наемниках в опорных пунктах ВСУ

      Аналитик заявил о победе России над коллективным Западом

      Бывший дом «охотника за привидениями» выставлен на продажу

      Женщинам назвали главную несексуальную потребность мужчин

      Самый опасный медведь в мире растерзал 38-летнего пастуха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше