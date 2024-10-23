Мирошник: с 2022 года на Украину прибыли 15 тысяч наемников из ста стран

С февраля 2022 года на Украину прибыли около 15 тысяч наемников из более чем сотни стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

«С начала СВО на украинскую территорию для участия в боевых действиях против российских военнослужащих прибыли около 15 тысяч наемников из более 100 государств», — указано в материале. Отмечается, что эта информация основана на данных российского Министерства обороны.

До этого прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Грузии Рати Бурдули, который воевал на стороне Украины в качестве наемника. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников раскрыл информацию о том, что наемники из Польши, Франции и Грузии особенно активны в конфликте на Украине. «В последнее время также фиксируем увеличение числа наемников из стран Латинской Америки», — отметил он.