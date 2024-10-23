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23:23, 23 октября 2024Мир

В Белом доме объяснили слова Байдена о заключении Трампа

Жан-Пьер: Байден говорил о заключении Трампа в политическом смысле

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден, говоря о заключении бывшего главы государства Дональда Трампа, имел в виду «заключение его под замок в политическом смысле». Так слова политика объяснила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

«Он сказал, что имеет в виду заключение его под замок в политическом смысле», — сказала Жан-Пьер, уточнив, что Байден «четко дал понять, что имеет в виду».

Ранее Байден во время выступления в штабе демократов в штате Нью-Гемпшир заявил о необходимости «политически закрыть» Трампа. «Мы должны его закрыть. Политически закрыть. Устранить его», — подчеркнул он.

До того президент США усомнился в том, что предстоящие президентские выборы пройдут мирно. Он отметил, что вещи, которые говорил Трамп после поражения на предыдущих выборах, были «очень опасными».

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      Евгений Силаев
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