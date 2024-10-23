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02:18, 23 октября 2024Мир

Байден захотел «закрыть» Трампа

Байден призвал «политически закрыть и устранить» Трампа

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден заявил о необходимости «политически закрыть» кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа. Его цитирует телеканал Fox News.

О том, как следует поступить с Трампом, Байден высказался во время выступления в штабе демократов в штате Нью-Гемпшир. «Мы должны его закрыть. Политически закрыть. Устранить его», — подчеркнул он.

Ранее Байден усомнился в том, что предстоящие президентские выборы пройдут мирно. Он отметил, что вещи, которые говорил Трамп после поражения на предыдущих выборах, были «очень опасными». Американский лидер добавил, что кандидат в вице-президенты от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс не говорил о том, что он примет любой исход голосования. «Поэтому я обеспокоен тем, что они будут делать», — признался он.

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      Марина Совина
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