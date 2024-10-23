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21:56, 23 октября 2024Мир

В Иране выразили надежду на скорую финализацию договора о партнерстве с Россией

Пезешкиан: Тегеран надеется на скорое подписание договора о партнерстве с РФ
СюжетСаммит стран БРИКС
Масуд Пезешкиан и Владимир Путин

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин. Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Официальный Тегеран надеется на финализацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией при первой возможности. Об этом рассказал президент Ирана Масуд Пезешкиан по окончании двусторонних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшихся на полях саммита БРИКС в Казани, пишет РИА Новости.

«Надеюсь, что мы вскоре сможем подписать этот договор. Я решительно настроен сам заняться этим вопросом. Надеюсь, что при первой возможности мы финализируем (этот договор) и подпишем в согласованный нами день», — подчеркнул политик.

Ранее РФ и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В СМИ появилась информация, что документ может быть подписан в ходе саммита БРИКС. Однако Путин и Пезешкиан договорились о том, что данный документ будет подписан во время отдельного визита.

Накануне Масуд Пезешкиан прибыл в Казань, где с 22 по 24 октября проходит саммит межгосударственного объединения БРИКС. В аэропорту политика встретил глава республики Татарстан Рустам Минниханов. Президент Ирана прибыл в Казань по приглашению Владимира Путина.

Ранее Пезешкиан заявил, что отношения между Ираном и Россией являются дружескими и стратегическими. Политик также подчеркнул на встрече с Путиным в Ашхабаде, что позиции обеих стран касательно различных международных повесток на мировой арене являются схожими.

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      Марина Совина
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