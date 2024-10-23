Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:56, 23 октября 2024Бывший СССР

В Кремле рассказали об общении Путина на тему Украины с лидерами стран БРИКС

Представитель Кремля Песков: Путин обсуждал Украину с лидерами стран БРИКС

Фото: Алексей Никольский / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент России Владимир Путин обсуждал тему Украины в рамках двухсторонних встреч с лидерами стран БРИКС на саммите организации в Казани. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Украина много обсуждалась и поднималась в течение вчерашних двусторонних бесед, коих было немало у президента», — заявил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что тема украинского конфликта возникает практически на каждой из дипломатических встреч.

Ранее заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что генсек организации Антониу Гутерриш и Путин проведут встречу на полях саммита БРИКС в Казани. По его словам, одной из важнейших тем беседы станет ситуация на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал об успехах России на фронте

      В Минцифры рассказали о сотнях созданных за 2024 год поддельных сайтов МВД

      Депутат Рады рассказал о взрывах в районе аэродрома в Черкасской области

      Раскрыты гонорары артистов за новогодние корпоративы

      Стена столетнего дома рухнула в российском городе

      Раскрыты подарки для глав делегаций БРИКС

      Samsung выпустит смартфон с тремя экранами

      В Кремле оценили мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине

      Депутат Госдумы рассказал о «беспримерном пофигизме» и «рекорде бюрократии» на СВО

      Россиянка отдала аферистам четыре квартиры и автомобиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше