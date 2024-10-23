В Кремле рассказали об общении Путина на тему Украины с лидерами стран БРИКС

Представитель Кремля Песков: Путин обсуждал Украину с лидерами стран БРИКС

Президент России Владимир Путин обсуждал тему Украины в рамках двухсторонних встреч с лидерами стран БРИКС на саммите организации в Казани. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Украина много обсуждалась и поднималась в течение вчерашних двусторонних бесед, коих было немало у президента», — заявил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что тема украинского конфликта возникает практически на каждой из дипломатических встреч.

Ранее заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что генсек организации Антониу Гутерриш и Путин проведут встречу на полях саммита БРИКС в Казани. По его словам, одной из важнейших тем беседы станет ситуация на Украине.