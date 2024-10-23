В МИД России оценили возможную отправку миротворцев ЕС на Украину

Захарова: отправка миротворцев ЕС на Украину — попытка вовлечь Европу в конфликт

Разговоры, касающиеся возможной отправки странами Европейского союза (ЕС) своих миротворцев на Украину, являются попыткой вовлечь Европу в прямой конфликт с Россией. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Эти разговоры о возможной отправке Евросоюзом своих миротворцев являются не чем иным, как попыткой вовлечь Европу в прямой конфликт с Россией (...) Пока что консенсуса по этой инициативе среди европейских политиков не наблюдается», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, на Украине «под разными предлогами уже присутствует западный различный военный персонал самого широкого уровня», включая наводчиков и технических специалистов.

21 октября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что страны ЕС обсудят отправку своих миротворцев на Украину после завершения конфликта.