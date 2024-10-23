В МИД заявили о переносе брифинга из-за масштабной DDoS-атаки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что брифинг ведомства, запланированный на 10:00 по московскому времени, перенесли из-за масштабной DDoS-атаки. Ее слова приводит ТАСС.
«В связи с масштабной DDoS-атакой на интернет-платформы МИД переносим брифинг на 14:00 по московскому времени», — заявила дипломат. Она уточнила, что сайт ведомства не открывается и с мобильных устройств.
По ее словам, специалисты восстанавливают работу интернет-ресурсов МИД.
Ранее стало известно, что на сайты российских СМИ РИА Новости и Sputnik была совершена массированная хакерская атака. Отмечалось, что специалисты службы безопасности смогли ее отразить.
9 октября сообщалось, что DDoS-атаку на свои ресурсы зафиксировал Роскомнадзор. По данным ведомства, источником трафика были зарубежные сети.