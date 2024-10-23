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11:12, 23 октября 2024Интернет и СМИ

В МИД заявили о переносе брифинга из-за масштабной DDoS-атаки

Захарова заявила, что брифинг МИД России перенесли из-за DDoS-атаки

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что брифинг ведомства, запланированный на 10:00 по московскому времени, перенесли из-за масштабной DDoS-атаки. Ее слова приводит ТАСС.

«В связи с масштабной DDoS-атакой на интернет-платформы МИД переносим брифинг на 14:00 по московскому времени», — заявила дипломат. Она уточнила, что сайт ведомства не открывается и с мобильных устройств.

По ее словам, специалисты восстанавливают работу интернет-ресурсов МИД.

Ранее стало известно, что на сайты российских СМИ РИА Новости и Sputnik была совершена массированная хакерская атака. Отмечалось, что специалисты службы безопасности смогли ее отразить.

9 октября сообщалось, что DDoS-атаку на свои ресурсы зафиксировал Роскомнадзор. По данным ведомства, источником трафика были зарубежные сети.

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      Мария Большакова
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