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13:11, 23 октября 2024Интернет и СМИ

В Минцифры рассказали о сотнях созданных за 2024 год поддельных сайтов МВД

Замглавы Минцифры Угнивенко: в 2024-м были созданы сотни сайтов — двойников МВД

Фото: freepik

Заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Угнивенко рассказал о сотнях поддельных сайтов МВД, созданных в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

Замминистра заявил, что схема мошенничества с созданием поддельных страниц официальных органов остается популярной. «В 2024 году было обнаружено несколько сотен фишинговых ресурсов — двойников сайта МВД России», — заявил он.

По словам Угнивенко, если посетитель такого сайта воспользуется формой обратной связи или позвонит по указанному номеру, он вступит в диалог с неизвестными людьми, не имеющими отношения к властным структурам.

В июле генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал, что за полтора года в России заблокировали или удалили запрещенную информацию с 140 тысяч сайтов. Он назвал фейки способом применения информационных технологий в качестве оружия.

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