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17:41, 23 октября 2024Силовые структуры

В отношении взятых в плен украинских военных возбудили дело за преступления под Курском

СК возбудил дело в отношении 130 военных ВСУ за преступления в Курской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении 130 украинских военнослужащих, взятых в плен после вторжения в Курскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Им вменяется совершение террористических преступлений на территории российского региона. Расследование ведется по статье 205 УК РФ («Теракт»).

По данным СК, с начала августа по октябрь военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), вооруженные автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием и взрывными устройствами, на военной технике незаконно пересекли госграницу России.

На территории Курской области украинские военные совершили ряд преступлений с целью устрашения мирных жителей, причинив значительный ущерб и дестабилизировав деятельность органов госвласти.

22 октября суд Курска арестовал семерых военнослужащих 202-го батальона 103-й бригады территориальной обороны ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области.

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      Любовь Ширижик
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