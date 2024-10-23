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02:20, 23 октября 2024Бывший СССР

Депутат Рады задал неудобный вопрос главе Пентагона

Депутат Рады Дубинский: Остин приехал на Украину, чтобы пообещать три копейки
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский задал главе Пентагона Ллойду Остину неудобный вопрос — пообещал ли тот во время своего неожиданного визита в Киев выделить деньги на дроны, которые украинские семьи должны «собирать на кухне за свой счет». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас Украине угрожает обвал фронта. Положение Киева при этом настолько тяжелое, что Остину пришлось лично приезжать на Украину, чтобы пообещать «три копейки».

«А этот самый Остин пообещал деньги на те самые дроны, которые украинская семья должна за свой счет собрать на кухне? Задача — не допустить катастрофы до 5 ноября (день выборов президента СШАприм. "Ленты.ру"). Дальше — без разницы. Думаю, с этим приезжал», — сказал Дубинский.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал визит Остина на Украину. «Похоже, что Остин приехал оценить адекватность [президента Украины Владимира] Зеленского, объяснить необоснованность озвученных им требований к поставкам вооружений и избежать новых сюрпризов», — считает он.

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      Артём Верейкин
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