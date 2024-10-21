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01:32, 22 октября 2024Мир

«Приехал оценить адекватность Зеленского». Как в России оценили необъявленный визит шефа Пентагона в Киев?

Посол МИД Мирошник: Остин приехал в Киев оценить адекватность Зеленского
Владимир Зеленский и Ллойд Остин

Владимир Зеленский и Ллойд Остин. Фото: Chad Mcneeley / Globallookpress.ccom

Министр обороны США Ллойд Остин посетил Киев для оценки адекватности президента Украины Владимира Зеленского после его требований к военной помощи. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Похоже, что Остин приехал оценить адекватность Зеленского, объяснить необоснованность озвученных им требований к поставкам вооружений и избежать новых сюрпризов

Родион Мирошникпосол по особым поручениям МИД России

Дипломат предположил, что после поездки Остина в Киев в украинских и западных СМИ, вероятно, заявят, что Вашингтон отправил Киеву «большую руку помощи», чтобы создать образ «нерушимой и стратегической дружбы галантерейщика и кардинала».

Заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что визит Остина в Киев связан с положением Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Ситуация на фронтах для Украины разворачивается тяжелая. Очевидно, в канун предстоящих выборов Остин хочет получить какую-то более достоверную информацию. Наверное, так можно объяснить такой неожиданный его визит в Киев», — сказал депутат.

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17 октября 2024

Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом

Ллойд Остин прибыл на Украину с необъявленным визитом 21 сентября. Как сообщало агентство Reuters, шеф Пентагона намерен продемонстрировать приверженность Вашингтона помощи Киеву в преддверии выборов президента США.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники отметила, что глава ведомства «прибыл в Киев без каких-либо важных заявлений». В материале также сообщается, что этот визит на Украину может стать для Остина последним за время его пребывания в должности министра обороны.

Министр обороны Ллойд Остин прибыл в Киев в понедельник с посланием о твердой приверженности США военным усилиям Украины, но без новой военной помощи или разрешения ее силам использовать ракеты дальнего радиуса действия на территории России

The Wall Street Journal
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27 сентября 2024

Украина и США обсудили возможность ударов дальнобойным оружием вглубь России

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с министром обороны США возможность нанесения ударов дальнобойным оружием по военным объектам вглубь территории России.

[Обсудили] возможности противовоздушной обороны Украины, подготовку к зимнему периоду и расширение использования дальнобойного оружия против российских военных объектов

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Политик выразил благодарность Вашингтону за новый пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов.

Остин в свою очередь уточнил, что выделенные средства пойдут на обеспечение Вооруженных сил Украины боеприпасами, бронетехникой и противотанковым оружием.

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      Марина Совина
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