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21:33, 21 октября 2024Мир

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МИД России: Остин посетил Киев для оценки адекватности Зеленского

Фото: РИА Новости / Мария Девахина

Министр обороны США Ллойд Остин посетил Киев для оценки адекватности президента Украины Владимира Зеленского после его требований к военной помощи. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Похоже, что Остин приехал оценить адекватность Зеленского, объяснить необоснованность озвученных им требований к поставкам вооружений и избежать новых сюрпризов», — предположил он.

Представитель МИД России также предположил, что после поездки Остина в Киев в украинских и западных СМИ, вероятно, заявят, что Вашингтон отправил Киеву «большую руку помощи», чтобы создать образ «нерушимой и стратегической дружбы галантерейщика и кардинала».

Ранее газета The Wall Street сообщила, что Остин прибыл в Киев в понедельник с посланием о твердой приверженности США военным усилиям Украины, но без новой военной помощи или разрешения ее силам использовать ракеты дальнего радиуса действия на территории России. Вскоре Остин объявил о новом пакете вооружений для Украины на 400 миллионов долларов.

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      Марина Совина
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