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11:25, 21 октября 2024Мир

В России назвали возможную цель необъявленного визита шефа Пентагона в Киев

Депутат Чепа связал визит шефа Пентагона в Киев с положением ВСУ на фронтах
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alexander Kubitza / Globallookpress.com

Необъявленный визит министра обороны США Ллойда Остина в Киев связан с положением Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Такую возможную цель визита депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Ситуация на фронтах для Украины разворачивается тяжелая. Очевидно, в канун предстоящих выборов Остин хочет получить какую-то более достоверную информацию. Наверное, так можно объяснить такой неожиданный его визит в Киев», — прокомментировал Чепа.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин прибыл на Украину с необъявленным визитом. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, в рамках визита Остин намерен продемонстрировать приверженность Вашингтона помощи Киеву в преддверии выборов президента США.

18 октября Остин заявлял, что Украине следует полагаться на собственные беспилотники при планировании ударов вглубь территории России.

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      Варвара Кошечкина
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