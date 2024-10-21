В России назвали возможную цель необъявленного визита шефа Пентагона в Киев

Депутат Чепа связал визит шефа Пентагона в Киев с положением ВСУ на фронтах

Необъявленный визит министра обороны США Ллойда Остина в Киев связан с положением Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Такую возможную цель визита депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Ситуация на фронтах для Украины разворачивается тяжелая. Очевидно, в канун предстоящих выборов Остин хочет получить какую-то более достоверную информацию. Наверное, так можно объяснить такой неожиданный его визит в Киев», — прокомментировал Чепа.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин прибыл на Украину с необъявленным визитом. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, в рамках визита Остин намерен продемонстрировать приверженность Вашингтона помощи Киеву в преддверии выборов президента США.

18 октября Остин заявлял, что Украине следует полагаться на собственные беспилотники при планировании ударов вглубь территории России.