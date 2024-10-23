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19:02, 23 октября 2024Наука и техника

В РАН рассказали о человеческих поселениях на Луне

ИКИ РАН: данные миссий «Луна-27» пригодятся для основания человеческих поселений

Фото: NASA / Globallookpress.com

Научные данные, которые планируется получить в будущих российских миссиях «Луна-27а» и «Луна-27б», пригодятся для основания постоянных человеческих поселений на поверхности естественного спутника Земли. Об этом заявил на XV Московском симпозиуме по исследованиям Солнечной системы руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Игорь Митрофанов. Его слова приводит ТАСС

По мнению специалиста, в текущем столетии идет гонка не за первый шаг на Луне, а за основание на ней первого поселения. «По этой причине мы сейчас прорабатываем возможные места для посадки аппаратов миссии "Луна-27" на северном и южном полюсах Луны с прицелом не только на изучение спутника Земли, но и на выбор места для постройки обитаемых лунных баз», — сказал ученый.

Согласно Митрофанову, базы в районе лунных полюсов, которые могут содержать залежи воды, в частности, предоставят полный обзор ночного неба и позволят наблюдать за потенциально опасными для Земли астероидами.

В сентябре научный руководитель ИКИ РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы России академик Лев Зеленый заявил, что госкорпорация «Роскосмос» поддержала идею по созданию двух автоматических станций «Луна-27», однако окончательное решение пока не принято из-за нехватки финансов.

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      Иван Потапов
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