В регионе России глава района отправился на СВО

Глава Таттинского района Якутии Айаал Бурцев решил отправиться на СВО

В Якутии глава Таттинского района Айаал Бурцев отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил замглавы района по социальной политике Святослав Сунхалыров, его цитирует ТАСС.

«Подтверждаем», — сообщил он в ответ на вопрос, действительно ли чиновник отправится в зону СВО. Его обязанности исполняет первый замглавы района Якутии Руслан Захаров.

В сентябре мэр башкирского города Сибай Азамат Юлдашбаев отправился в зону проведения СВО. Вместе с градоначальником служить поехали военком города Ринат Забиров, а также депутат городского совета Ахат Асылбаев. В администрации Сибая указали, что, вероятно, они заключат контракт на полгода.

До этого глава поселка Первомайский Нижегородской области Дмитрий Полудницын, пойманный пьяным за рулем, отправился на СВО. Покинуть пост также решил руководитель правительства Дагестана Алексей Гасанов. Как рассказал глава республики Сергей Меликов, за два года политик несколько раз просил отпустить его в зону боевых действий.