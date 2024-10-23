В РФС рассказали о переговорах с УЕФА по поводу возвращения российских клубов

РФС: переговоры с УЕФА по поводу возвращения российских клубов прошли успешно

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о переговорах с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу возвращения российских клубов. Его слова приводит РБК.

Митрофанов заявил, что встреча с генеральным секретарем и президентами федераций — членами УЕФА, прошедшая во Франции, прошла успешно. При этом он отказался раскрывать детали переговоров.

В декабре 2023 года все члены исполкома РФС сочли бессмысленным переход в Азию без гарантий от ФИФА. Было решено, что организация продолжит контактировать с УЕФА по возвращению россиян на турниры.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Клубы не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвовала в квалификации Евро-2024.