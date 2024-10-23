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16:18, 23 октября 2024Спорт

В России состоится схватка Самурая и Черной Кобры

Бойцы Самурай и Черная Кобра встретятся в Саратове на турнире TOP DOG

Фото: TOP DOG

В Саратове 16 ноября состоится 32-й турнир лиги популярных кулачных боев TOP DOG, рассказали организаторы «Ленте.ру».

В главном бою вечера чемпион лиги Наим Давудов по прозвищу Самурай проведет обязательную защиту титула против Магомеда Магомедова по прозвищу Черная Кобра.

Другим главным событием станет противостояние экс-претендента на перстень в среднем весе Тимура Акаимова по прозвищу Доктор и идущего на серию из трех побед Виталия Старых по прозвищу Эншент.

Также в этот вечер в ледовом дворце «Кристалл» чемпион легкого веса Кантемир Калажоков проведет поединок с представителем Казахстана Каныша «Кона» Бауржанулы, а Музарин Мизаушев встретится с дебютантом лиги Кириллом «Тольятти» Черняевым, известным по боям в лигах Hardcore и «Наше Дело».

Начало турнира в 19:00. Увидеть трансляцию можно будет на телеканале UDAR.

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      Антон Похиляк
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