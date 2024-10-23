Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:55, 23 октября 2024Силовые структуры

В российском городе неизвестные подожгли релейные шкафы на железной дороге

Под Петербургом неизвестные сожгли два релейных шкафа на железной дороге

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Под Петербургом на Октябрьской железной дороге неизвестные подожгли два релейных шкафа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Октябрьской ж/д.

По данным агентства, по предварительной информации, возгорание двух релейных шкафов произошло в результате поджога. Оно было зафиксировано в 02:19 ночи по московскому времени на перегоне Красное село — Горелово. На место были вызваны ремонтные бригады.

Ранее сообщалось, что Красноярский краевой суд вынес приговор троим подросткам, совершившим диверсии на железной дороге. Один из осужденных отправится в воспитательную колонию на 6 лет, двое других — на 6,5 года в колонию общего режима.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал об успехах России на фронте

      В России увидели сигнал в словах Зеленского о первом шаге к деэскалации

      Леброн и Бронни Джеймс стали первым дуэтом отца и сына в истории НБА

      В Минцифры рассказали о сотнях созданных за 2024 год поддельных сайтов МВД

      Депутат Рады рассказал о взрывах в районе аэродрома в Черкасской области

      Раскрыты гонорары артистов за новогодние корпоративы

      Стена столетнего дома рухнула в российском городе

      Раскрыты подарки для глав делегаций БРИКС

      Samsung выпустит смартфон с тремя экранами

      В Кремле оценили мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше