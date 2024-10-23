В российском городе неизвестные подожгли релейные шкафы на железной дороге

Под Петербургом неизвестные сожгли два релейных шкафа на железной дороге

Под Петербургом на Октябрьской железной дороге неизвестные подожгли два релейных шкафа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Октябрьской ж/д.

По данным агентства, по предварительной информации, возгорание двух релейных шкафов произошло в результате поджога. Оно было зафиксировано в 02:19 ночи по московскому времени на перегоне Красное село — Горелово. На место были вызваны ремонтные бригады.

Ранее сообщалось, что Красноярский краевой суд вынес приговор троим подросткам, совершившим диверсии на железной дороге. Один из осужденных отправится в воспитательную колонию на 6 лет, двое других — на 6,5 года в колонию общего режима.