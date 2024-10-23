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21:18, 23 октября 2024Мир

В Сеуле обвинили Зеленского в попытках втянуть Южную Корею в конфликт

Депутат Ким Чжун Хен: Зеленский хочет втянуть Южную Корею в конфликт

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Неподтвержденными заявлениями о якобы возможной отправке северокорейских бойцов в зону конфликта на Украине Владимир Зеленский планирует расширить масштаб военных действий, втянув в них Южную Корею. Об этом сказал депутат Нацсобрания Республики Корея от Партии обновления Отечества Ким Чжун Хен, пишет РИА Новости.

«Зеленскому уже дважды не удалось [втянуть другие страны в украинский конфликт]. В феврале вступить в войну предлагал Макрон, но это поддержали только Литва и Польша, поэтому идея провалилась», — отметил он.

По словам депутата, «второй раз был в сентябре, когда Зеленский "планом победы" пытался призвать США, но это тоже не удалось». Сейчас же Зеленский мечтает о расширении военных действий, уточнил Ким Чжун Хен.

Южнокорейский дипломат также указал на нехарактерную сдержанность в оценках появившихся сообщений со стороны США насчет якобы отправки военных КНДР на Украину. Это может говорить о разнице в трактовке одной и той же информации со стороны Вашингтона и активно продвигающих свою версию Киева и Сеула, объяснил Ким Чжун Хен.

Ранее Владимир Зеленский заявлял об имеющихся у Киева данных, что военных из КНДР в составе двух бригад по шесть тысяч человек якобы готовят к участию в украинском конфликте на стороне России. В свою очередь, представительство КНДР при ООН опровергло слухи об отправке военных в РФ, назвав эти сведения необоснованными.

Позже издание Newsweek написало, что Южная Корея может направить своих военных и разведывательный персонал на Украину после сообщений об отправке солдат КНДР для участия в боевых действиях на российской стороне.

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      Марина Совина
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