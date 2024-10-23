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17:36, 23 октября 2024Наука и техника

В США пересчитали китайские спутники

Defense News: за 12 лет Китай на порядок увеличил число спутников на орбите

Фото: Stringer / Reuters

За последние 12 лет Китай на порядок увеличил число своих спутников на орбите. Китайские космические аппараты пересчитал обозреватель американского издания Defense News Кортни Элбон.

«В 2012 году у Китая было менее 100 спутников на орбите. В прошлом месяце страна запустила свой 1000-й космический аппарат», — говорится в публикации.

По словам генерал-майора Грегори Ганьона, количественный рост китайской группировки сопровождается ее качественным улучшением. «Подобное вооружение противника вызывает глубокую обеспокоенность», — заявил офицер.

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По его оценке, вызов со стороны Китая требует увеличения финансирования американских космических программ, в частности, систем, отслеживающих запускаемые КНР спутники.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что Китай запустил вторую партию спутников группировки Qianfan («Тысяча парусов»), иначе известной как G60 Starlink и выступающей аналогом системы Starlink американской компании SpaceX.

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      Иван Потапов
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