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20:22, 23 октября 2024Мир

В США заявили о потерях НАТО на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: НАТО потеряла резерв вооружений на Украине

Фото: РИА Новости

НАТО потеряла резерв вооружений из-за конфликта на Украине и запасы Североатлантического альянса сократились. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Россия значительно сократила не только людские ресурсы, но и технику, физические ресурсы армии НАТО, которая воюет на Украине в форме [Вооруженных сил Украины] ВСУ», — рассказал военный аналитик.

Джонсон добавил, что все потерянное вооружение является невосполнимым для Украины. Свою точку зрения он обосновал тем фактом, что странам Запада не хватает собственных производственных мощностей для наращивания производства.

Ранее Джонсон, посетивший Россию, обратил внимание на высокий комфортный уровень жизни в Петербурге и Москве. Он признался, что был впечатлен тем, какие улыбчивые люди живут в этих городах. Он также отметил отсутствие товарного дефицита в российских магазинах, чистоту и безопасность на улицах.

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      Максим Габриелян
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