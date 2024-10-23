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07:40, 23 октября 2024Мир

В Судане создали комиссию для определения страны сбитого Ил-76

В Судане сформировали комиссию для определения страны сбитого Ил-76

Фото: Alexander Legky / Globallookpress

Суданская военизированная группировка «Силы быстрого реагирования» создала комиссию, чтобы определить страну принадлежности сбитого Ил-76. Об этом РИА Новости сообщил советник командующего СБР Аль-Баша Табик.

Он также указал, что данная комиссия идентифицирует самолет и установит, кто находился на борту.

До этого появилась информация о том, что СБР обнаружила «черные ящики» сбитого грузового самолета Ил-76. Табик подчеркнул, что организация обнародует данные «черных ящиков» после расшифровки, которая требует технических процедур и обращения к экспертам.

Ранее стала известна личность находившегося на борту сбитого в Судане Ил-76 россиянина. На борту транспортного самолета находился гражданин России Антон Селиванец, его родственники подтвердили информацию.

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      Маргарита Пименова
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