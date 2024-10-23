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22:09, 23 октября 2024Мир

Власти Турции высказались о возможных организаторах теракта в Анкаре

МВД Турции: к теракту в Анкаре могут быть причастны представители РПК

Фото: Stringer / Reuters

Власти Турции считают, что к теракту в Анкаре могут быть причастны представители «Рабочей партии Курдистана». Об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в эфире TRT Haber.

По его словам, процесс идентификации личности террористов продолжается. «Это, скорее всего, связано с действиями РПК», — заявил глава ведомства.

Теракт произошел вечером 23 октября. Трое неизвестных ворвались на территорию завода TUSAŞ и открыли стрельбу, также прогремели как минимум два взрыва. Злоумышленники также захватили заложников, предположительно, — инженеров предприятия. Позже власти сообщили, что четыре человека не смогли спастись, еще 14 ранены.

TUSAŞ — ключевая турецкая аэрокосмическая компания. Она занимается разработкой, производством и обслуживанием самолетов, вертолетов, беспилотников и космических спутников.

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      Марина Совина
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