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21:02, 23 октября 2024Забота о себе

Врач предупредила об опасности зубных щеток и душевых леек

Эндокринолог Павлова предупредила, что на душевых лейках обитают бактерии

Фото: Wolfram Steinberg / dpa / Globallookpress.com

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова назвала зубные щетки и душевые лейки рассадником бактерий. Об опасности этих бытовых предметов она предупредила в своем Telegram-канале.

По словам Павловой, ученые изучили душевые лейки и зубные щетки и обнаружили на них около 600 различных микроорганизмов, большинство из которых безопасны для здоровья. В то же время врач уточнила, зубная щетка не несет вреда для ее владельца. Если ей воспользуется другой человек, обитающие на ней бактерии могут быть опасны для него.

«Душевые насадки могут содержать бактерии, которые потенциально вызывают респираторные инфекции, инфекции ушей и глаз. Концентрация таких микроорганизмов в лейках превышала уровень содержания в водопроводной воде более чем в 100 раз», — добавила эндокринолог.

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Она посоветовала промывать щетки горячей водой после использования и часто менять их. Душевые лейки эндокринолог рекомендовала замачивать в столовом уксусе.

Ранее Павлова назвала продукт, который помогает снижать агрессию. По ее словам, спокойствию способствует рыбий жир, богатый омега-3.

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      Вера Владзиевская
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