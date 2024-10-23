Вымогавший 20 миллионов рублей подполковник МВД России получил 8,5 года колонии

В Петербурге суд дал 8,5 года подполковнику МВД РФ за вымогательство 20 млн руб

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 8,5 года лишения свободы подполковника МВД России Илью Афанасьева, признанного виновным в вымогательстве взятки на сумму в 20 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Осужденного отправят в колонию строгого режима. Он лишен звания и права занимать должности в правоохранительных органах в течение пяти лет после отбытия наказания.

Суд установил, что Афанасьев, работавший старшим оперуполномоченным по особо важным делам отдела по борьбе с преступлениями на водном и воздушном транспорте управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу, в 2022 году пытался через посредника получить незаконное денежное вознаграждение за бездействие в расследовании уголовного дела.

Афанасьев свою вину не признал.

21 октября сообщалось, что Преображенский суд Москвы вынес приговор старшему научному сотруднику ВНИИ МВД России подполковнику Сергею Бендзяку, специализировавшемуся на исследовании проблем противодействия преступности в сфере экономики. Он был признан виновным в получении взятки на сумму в пять миллионов рублей. Ему назначено наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.