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08:58, 23 октября 2024Мир

Захарова отреагировала на отказ Польши от репараций Германии

Захарова об отказе Польши от репараций ФРГ: в 21 веке ложь становится правдой

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Отказ Польши от требований к Германии по выплате репараций и угрозы выслать из страны посла России Сергея Андреева указывают на размытие понятий правды и лжи. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Польша не собирается требовать выплаты репараций от Германии за причиненный за годы Второй мировой войны ущерб. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский. И добавил, что Варшава подумывает о высылке российского посла», — сообщила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Польша намерена выслать «того самого Сергея Андреева», которого «местные вурдалаки» облили красной краской во время возложения цветов к памятнику советским солдатам, освободившим Польшу от нацистской Германии. Захарова отметила, что в конце первой четверти 21 века «мужчины становились женщинами, а ложь называлась правдой».

Ранее глава МИД Польши допустил высылку посла России из страны из-за якобы российских диверсий.

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