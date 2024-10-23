Отказ Польши от требований к Германии по выплате репараций и угрозы выслать из страны посла России Сергея Андреева указывают на размытие понятий правды и лжи. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Польша не собирается требовать выплаты репараций от Германии за причиненный за годы Второй мировой войны ущерб. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский. И добавил, что Варшава подумывает о высылке российского посла», — сообщила Захарова.
Дипломат подчеркнула, что Польша намерена выслать «того самого Сергея Андреева», которого «местные вурдалаки» облили красной краской во время возложения цветов к памятнику советским солдатам, освободившим Польшу от нацистской Германии. Захарова отметила, что в конце первой четверти 21 века «мужчины становились женщинами, а ложь называлась правдой».
Ранее глава МИД Польши допустил высылку посла России из страны из-за якобы российских диверсий.