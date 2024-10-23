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17:19, 23 октября 2024Мир

Захарова оценила попытки Киева добиться разрешения на удары вглубь России

Захарова: даже горячие головы на Западе понимают риски разрешения на удары по РФ

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Даже горячие головы на Западе понимают риски разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) на удары дальнобойным оружием вглубь территории России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Разрешение на удары дальнобойным оружием также означает прямую вовлеченность Запада в конфликт, это осознают даже самые горячие головы на Западе», — заявила пресс-секретарь МИД.

Дипломат оценила попытки властей Украины добиться разрешения на удары вглубь России в ходе необъявленного визита министра обороны США Ллойда Остина в Киев. По ее мнению, даже радикально настроенные западные политики осознают последствия подобного решения.

Ранее Захарова оценила возможную отправку миротворцев ЕС на Украину. Она подчеркнула, что на Украине «под разными предлогами уже присутствует западный различный военный персонал самого широкого уровня».

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      Юрий Леонов
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