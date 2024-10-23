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18:18, 23 октября 2024Мир

Захарова прокомментировала инцидент с британским дипломатом во Внуково

Захарова: инцидент с дипломатом во Внуково — пример состояния Великобритании
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Инцидент с заместителем посла Великобритании в России Томом Доддом в аэропорту Внуково является примером состояния властей Британии и ее общества. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Поэтому аккредитацию верните. Это не ваша вещь. А если вы ее выбросили, давайте обратно во Внуково и ищите. И с извинениями отправляйте российским журналистам», — призвала пресс-секретарь МИД.

Захарова прокомментировала инцидент с нападением британского дипломата на журналистов в аэропорту. По ее мнению, поведение дипломата является наглядным примером отношения властей Британии к свободе слова. «Замашки, которые у них остались, могут приберечь для собственных журналистов», — добавила дипломат.

Ранее Тодд внезапно вырвал бейдж у одного из российских журналистов в аэропорту Внуково. Затем он толкнул журналистку с микрофоном, которая задавала ему вопрос.

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      Виктория Кондратьева
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